Як повідомляло Інше ТВ, вчора У Миколаєві невідомі розстріляли двох іноземців (ФОТО).

Детальніше про цю гучну справу в поліції Миколаївської області розповіли сьогодні, 1 липня, передає Інше ТВ.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що в авто Opel Vectra їхали троє іноземців – 39-річний водій, 33-річний пасажир переднього сидіння – громадяни Колумбії, та 39-річний зловмисник, громадянин Чилі, який знаходився на задньому сидінні авто. Під час раптово виниклого конфлікту фігурант здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї у своїх знайомих. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці події.

39-річного іноземця поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами освідування на стан сп’яніння у затриманого виявили 2,29 проміле алкоголю.

Під час проведення слідчих дій із транспортного засобу правоохоронці вилучили гільзи та три одиниці зброї, які направлено на проведення відповідних експертиз.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох осіб». За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Наразі тривають процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.



