З вівторка, 1 липня, на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10, який передбачає додавання до складу пального понад 7% біоетанолу, що є частиною адаптації українського паливного ринку до європейських норм, пише УНН.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту”, за яким з 1 травня 2025 року у всіх автомобільних бензинах, окрім бензинів з октановим числом 98 і вище, які продаються на українських АЗС, мало бути не менш ніж 5% біокомпонентів, тобто біоетанолу.

Даний закон вніс зміни до іншого закону – “Про альтернативні види палива”, – за яким з сьогоднішнього дня, 1 липня, у всіх автомобільних бензинах, окрім бензинів з октановим числом 98 і вище, що поставляються для потреб Міністерства оборони України, Держрезерву, вміст біоетанолу повинен складати понад 7%.

Відповідно до вимог Технічного регламенту таке пальне маркуватиметься як Е10, що відповідає європейській практиці.

Президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко зазначав, що продовження відтермінування норми про обов’язковий вміст біокомпонентів у бензинах автомобільних з 1 липня 2026 року не розглядається. Учасники паливного ринку готові до роботи відповідно до нових вимог законодавства.

Продовження відтермінування норми про обов’язковий вміст біокомпонентів у бензинах автомобільних наразі не розглядається. Компанії – учасники Нафтогазової асоціації України готуються до впровадження вимог закону з 1 липня та впроваджують всі необхідні організаційні й логістичні процеси для роботи за новими правилами- казав Старовойтенко.

За його словами, нові вимоги стосуються виключно автомобільних бензинів. Водночас норма не поширюється на дизельне пальне, бензини з октановим числом 98 і вище, а також паливо, що постачається для потреб Збройних сил України, державного резерву та створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Запровадження норми щодо вмісту біоетанолу є позитивним кроком для українського ринку. Фактично ми наближаємося до стандартів, які вже давно діють у країнах Європейського Союзу. Позитивно на ці зміни відреагували і постачальники пального, адже вони отримують можливість пропонувати українському ринку той самий продукт, який постачається на внутрішні ринки країн ЄС- зазначав Старовойтенко.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України наголошували, що запровадження обов’язкового додавання біоетанолу до бензину з 1 липня 2026 року не вплине на вартість пального на українських АЗС та не створить загроз для продовольчої безпеки.

За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, після переходу на стандарти Е5 та Е10, які передбачають обов’язкове додавання 5% біоетанолу до бензину, суттєвого впливу на ціни не очікується.

Уже сьогодні частина мереж реалізує бензин із біоетанолом без зростання ціни, а подекуди – навіть дешевше за звичайний бензин- зазначав він.

Висоцький також зазначав, що виробництво біоетанолу не створить критичного навантаження на аграрний сектор, а Україна має достатній ресурсний потенціал для забезпечення як продовольчих потреб, так і виробництва компонентів для пального.