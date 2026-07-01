Кількість скарг до омбудсмена щодо порушень прав під час мобілізації з 2022 року зросла у 333 рази. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав проблему системною і навів приклади кричущих інцидентів.

Про це Лубінець розповів під час пресконференції, передає журналістка hromadske.

Так, омбудсмен пригадав, що на Закарпатті знайшли десятки людей, затриманих без жодної юридичної підстави й при тому, що навіть первинний огляд вказав на проблеми зі здоров’ям чоловіків. Одного із них утримували майже 50 днів.

Також у ТЦК на Закарпатті, за даними Лубінця, знайшли демобілізованого ветерана: «Пройшов Бахмут, мав на руках посвідчення ветерана. Навіть це не зупинило працівників ТЦК, щоб його фізично затримали й потім нікуди не відпускали».

У Миколаєві представники омбудсмена отримали інформацію про чоловіка, який був затриманий і жорстко побитий.

«Ми провели моніторинговий візит і дійсно виявили людину, яка 18 діб була в приміщенні Миколаївського ТЦК та СП. Ба більше, коли ми почали передивлятися документи, виявилось, що людина вже є чинним військовослужбовцем. На наше запитання, а як він може досі бути в цьому приміщенні, а не відбув до розпорядження до своєї військової частини, ми отримали відповідь: у нього були зламані ребра під час проведення мобілізації — чекали, доки ребра зростуться. І тільки після цього думали в майбутньому відправити вже в розпорядження військової частини. І це при тому, що на руках були документи ВЛК, що він був повністю здоровий і придатний до служби», — розповів Лубінець.

У місті Чортків Тернопільської області Офіс омбудсмена знайшов чоловіка, мобілізованого, попри діагнози цукровий діабет другого типу, гіпертонічна хвороба другої стадії, ожиріння четвертого ступеня, псоріаз. За словами Лубінця, 4 червня чоловіка мобілізували й направили до полігону, а вже через два дні той потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом.

«Людина зараз проходить лікування як військовий, сплачує за це держава. Коли порушили це питання, за всіма документами виявилось, що людина повністю здорова», — сказав омбудсмен.

В іншому випадку, під моніторингового візиту на полігон представники омбудсмена виявили, що в наряді по кухні перебуває мобілізований з ВІЛ-інфекцією.

«Наше запитання: “А як ви взагалі можете тут перебувати з вашим діагнозом?” — він сказав, що кожного ранку, коли заступав на наряд, повідомляв про свої хвороби, що йому заборонено торкатися речей, які потенційно можуть рознести хворобу на інших військових. Знаєте, яка реакція була? Жодної. Ми підняли документи, як його мобілізували. Увага, рішення ВЛК — повністю здоровий. Це не поодинокі випадки», — сказав Лубінець.

Омбудсмен розкритикував «палочну систему» мобілізації, коли людей мобілізують, аби закрити необхідну кількість, без врахування, яку користь вони можуть принести війську. Лубінець заявив, що вже неодноразово ініціював внутрішні закриті наради щодо мобілізації, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва, надавав рекомендації, але з 2025 року вирішив говорити про випадки порушень публічно.

«Вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, — це публічність. Це рішення я ухвалив у 2025 році. При тому, що ми публічно показуємо 1% приблизно від того, що знаходимо. Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо», — сказав Лубінець.

Він відзначив, що «ситуація міняється» і у 2026 році є реакція правоохоронців, відкриті десятки кримінальних проваджень ДБР, Військової служби правопорядку, Спеціалізованої військової прокуратури, СБУ та Нацполіції.