Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка, повідомляють в пресцентрі СБУ.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження підприємства зі складу “Роскосмосу”, мостів та складів ворога