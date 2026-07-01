В ніч на 1 липня в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області рф.

Зафіксовано влучання і задимлення на об’єкті, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу “Російські космічні системи” (який в свою чергу є складовою держкорпорації “Роскосмос”). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Масштаби збитків уточнюються.

Серед іншого – уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області.

Зазначені об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (рф), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Окрім того, уражено п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 256 боїв, найбільше – на Покровському та Слов’янському напрямках, – Генштаб