Японська столиця Токіо стала найкомфортнішим містом світу у щорічному рейтингу якості життя за 2026 рік. Друге та третє місця посіли Копенгаген і Лісабон.

Про це повідомив британський журнал Monocle, передає Суспільне.

Перші три місця рейтингу посіли столиці Японії, Данії та Португалії. До першої десятки також увійшли Відень, Сідней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен і Осло.

Мюнхен опинився на дев’ятому місці — це єдине німецьке місто у списку. Загалом рейтинг охоплює 20 міст: за першою десяткою йдуть Стокгольм, Мілан, Барселона, Сінгапур, Амстердам, Гельсінкі, Сеул, Мельбурн і Ванкувер. Останнє, 20-те місце поділили японське Кіото та австралійський Перт.

Токіо очолило рейтинг завдяки стабільності, спокою та безпеці. У японській столиці низький рівень злочинності, а малі діти ходять до школи самі, без супроводу батьків. Попри величезні розміри міста, у ньому зберігається відчуття спільноти: люди тихо розмовляють у транспорті й терпляче чекають у чергах на платформах метро. Водночас різке зростання туризму вплинуло на життя містян. Вартість життя зросла, а через історично низький курс єни японці стали рідше подорожувати за кордон.

Копенгаген, що посів друге місце, відомий низьким рівнем злочинності та високою довірою між людьми. Це місто свого часу здійснило революцію в міській велосипедній культурі й поширило ідеї світом. Нещодавно міська влада обмежила будівництво готелів — через брак житла та відчуття, що туризм став надмірним. Пересуватися містом стало простіше завдяки продовженню лінії метро, що працює цілодобово.

Лісабон на третьому місці завдячує успіхом не лише природним перевагам — сонячній погоді, гастрономії та архітектурі, — а й десятиліттю послідовного врядування. Місто постійно інвестувало в громадський транспорт, який охоплює метро, трамваї та річкові судна. Попри горбистий рельєф, у місті стрімко зростає кількість поїздок на велосипеді — між 2011 і 2021 роками вона зросла на 500%. Лісабон давно вважають одним із найбезпечніших міст світу, проте торік його стійкість випробували смертельна аварія фунікулера та загальнонаціональний блекаут. Як і в багатьох європейських столицях, гострою проблемою залишається житло: темпи будівництва не встигають за попитом.

Журнал оцінював міста за безпекою, транспортним сполученням, врядуванням і кількістю зелених зон. Цьогоріч редакція також звернула увагу на насиченість міського життя, урбаністичні амбіції та захищеність. Для оцінки Monocle додатково використав дані компанії Knight Frank і Copenhagenize Index 2025.

У Monocle зазначили, що північноамериканські міста показали слабкі результати через високий рівень злочинності, нерівність і проблеми з житлом. Єдиним винятком став канадський Ванкувер — лише він із континенту потрапив до рейтингу. Лондон і Лос-Анджелес до списку не увійшли.