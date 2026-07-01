Президент США Дональд Трамп повідомив про понад 1,4 мільярда доларів доходу від криптовалютних підприємств своєї родини минулого року. Таким чином Трамп тепер отримує більшу частину своїх доходів від цифрових активів, які отримали вигоду від його політики.

Про це пише Reuters.

У звітах, його щорічному звіті за 2025 рік, поданому до Управління урядової етики США, зазначено, що його компанії отримали майже 800 мільйонів доларів від World Liberty Financial, криптовалютного підприємства, яке він та його сини заснували разом. Цей дохід, який президент ділить з членами родини, включав понад 520 мільйонів доларів від продажу криптотокенів та понад 250 мільйонів доларів від продажу часток у бізнесі World Liberty.



Трамп повідомив ще про 635 мільйонів доларів від продажу своїх мем-коінів Трампа.

Ця новина підкреслює, як криптовалюта змінила статки президента. Наприклад, у своєму розкритті річної давності (відкриється нова вкладка) президент повідомив про 57,35 мільйона доларів від продажу токенів на World Liberty, що потім зросло в дев’ять разів у звіті цього року.

Агентство Reuters нещодавно підрахувало, що родина Трампів заробила щонайменше 2,3 мільярда доларів на проектах, пов’язаних з криптовалютою, з моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році.

Після вступу на посаду Трамп почав впроваджувати політику та ініціативи, які галузь вважала корисними, від впровадження федеральних правил для стейблкоїнів до зменшення контролю за галуззю з боку Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів та бірж.

За 2025 рік президент також повідомив про понад 80 мільйонів доларів доходу від розрахунків з різними медіакомпаніями та 52 мільйони доларів доходу від ліцензування його імені закордонним забудовникам, головним чином завдяки угодам з близькосхідними партнерами.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: «Ні президент, ні його родина ніколи не брали участі – і ніколи не братимуться – до конфлікту інтересів. Президент Трамп з гордістю зробив Сполучені Штати крипто-столицею світу завдяки виконавчим діям».

Келлі додала: «Усі дії президента Трампа та його адміністрації здійснюються в найкращих інтересах американського народу, і будь-які так звані «репортери», які стверджують протилежне, повторюють той самий, застарілий, хибний наратив, який демократи та традиційні ЗМІ просувають протягом десятиліття».

Хоча Білий дім раніше заявляв, що бізнес-інтереси президента наразі контролюються його дітьми, президент залишається бенефіціаром активів у трасті, який зрештою отримує дохід.

НОВЕ БАГАТСТВО

Хоча криптовалюта є найбільшим джерелом доходу для Трампа, його традиційний бізнес, зокрема поля для гольфу та курорти, продовжує приносити мільйони.

Трамп повідомив про зростання доходів від своїх гольф-клубів та курортів на 15% до трохи більше 500 мільйонів доларів у 2025 році. Найбільше зростання спостерігалося в клубах, де президент провів значний час з моменту своєї інавгурації у 2025 році.

Дохід його клубу Mar-a-Lago у Флориді, який Трамп назвав «Зимовим Білим домом», зріс до 77 мільйонів доларів з 50 мільйонів доларів у 2024 році, тоді як дохід його гольф-клубу в сусідньому Вест-Палм-Біч підскочив на 27%. Дохід на полі для гольфу Трампа в Лос-Анджелесі впав минулого року.

У квітні Трамп приймав переможців свого другого щорічного конкурсу мем-монет у Mar-a-Lago. Дохід Трампа від його інвестицій у нерухомість – бізнесу, в якому він зробив собі ім’я – мав менш вражаюче зростання. Він повідомив про дохід від десятка значних комерційних проектів у сфері нерухомості, головним чином від інвестицій у будівлі, які він побудував або придбав десятиліття тому. У документі не наведено конкретних даних про орендну плату за такі об’єкти, як Trump Tower у Нью-Йорку, а лише діапазони доходів. Для більшості діапазон доходів у 2025 році був таким самим або нижчим, ніж той, про який повідомляв Трамп десять років тому.

Речник сімейного бізнесу Трампів, The Trump Organization, заявив, що «широта та глибина цього документа ще раз підкреслюють нашу відданість прозорості. Майже 1000 сторінок, він являє собою один із найповніших звітів про фінансову звітність, коли-небудь поданих, і демонструє рівень фінансової прозорості, який не має аналогів в історії президентства».

Речник World Liberty Financial відмовився від коментарів.

Дон Фокс, колишній виконувач обов’язків голови федерального управління з етики, яке контролює етичні норми для федеральних службовців та перевіряє фінансову звітність, включаючи звітність Трампа, сказав, що президенти та віце-президенти звільнені від законів про етику, які забороняють конфлікт інтересів серед співробітників виконавчої влади.

«Кожен президент у епоху після Вотергейту керував своїми фінансами так, ніби він був об’єктом конфлікту інтересів», — сказав Фокс. «З Трампом ці норми просто повністю ігноруються».

«Він краще за будь-кого доводить, що настав час для додаткових етичних реформ. Я думаю, що з точки зору законодавства, одне, що можна було б зробити, це обмежити типи інвестицій, які він та віцепрезидент… можуть мати».