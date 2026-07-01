Сьогодні, 1 липня, приблизно о 2:40 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» неподалік с. Мар’янівка Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda Octavia, за кермом якого перебував 24-річний чоловік, та вантажівки DAF з напівпричепом під керуванням 60-річного водія.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 17-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди. Водійя Skoda та двоє пасажирів – 24-річного чоловіка та 17-річну дівчину – з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 093-714-45-20 або 102.

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