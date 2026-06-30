Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 30 червня, вночі близько 01:00 на вулиці Київській у м. Вознесенськ. 22-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 допустив зіткнення із мотоциклом Kawasaki під керуванням 20-річного молодика. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його 19-річна пасажирка загинули на місці події.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Поліцейські встановили, що водій легковика перебуває з ознаками сп’яніння. За результатами освідування у медичному закладі у нього виявили 0,39 проміле алкоголю. Наразі він із травмами середньої тяжкості перебуває під наглядом лікарів.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає покарання до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції затримали 22-річного керманича ВАЗу у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про подію, звернутись за телефонами: 099 725 23 00 або на спецлінію 102.

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