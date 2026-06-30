Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не погодиться на вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема, Степана Бандери.

Про це йдеться в інтерв’ю польського міністра на каналі Polsat News, передає «Слово і Діло».

Згідно з його словами, Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського союзу, якщо продовжить використовувати ОУН і УПА як національні символи.

Польський урядовець пообіцяв, що Варшава займатиме жорстку позицію та вимагатиме від Києва відмовитись від вшанування лідерів українського націоналістичного руху.

«Ми не повинні зводити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського союзу», – сказав Косіняк-Камиш.

При цьому Косіняк-Камиш підкреслив, що кожна країна під час вступу до ЄС має дотримуватися суворих вимог, зокрема й щодо історичної пам’яті. Він заявив, що не можна будувати співпрацювати в блоці на повазі до фігур або рухів, які «викликають біль, неприйняття і поширюють брехню щодо сусідніх країн блоку», оскількі така співпраця у межах ЄС «стає неможливою».

Водночас, очільник польського Міноборони погодився із припущенням ведучого, що у Києві нібито є певні політичні сили, які не хочуть, щоб Україна вступала до Євросоюзу.

Як повідомляло Інше ТВ, Польща у “праведному гніві” щодо “героїв УПА” має військовий підрозділ імені Армії Крайової, яка вбивала українців