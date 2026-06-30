Про те, що на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин виникла деформація полотна, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області у Facebook.

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Закликаємо водіїв уважно рухатися магістраллю М-07 Київ – Ковель – Ягодин: через екстремально високі показники термометрів не витримує дорожнє покриття. Бетонні плити на дорозі деформуються, зсуваються та різко піднімаються вгору через теплове розширення, що створює небезпеку для водіїв.

Дорожнє покриття систематично обстежується, усі деформації підрядним підприємством ліквідовуються оперативно, але небезпека ще зберігатиметься – спека триває.

За прогнозами синоптиків, пік спеки припаде на 1 та 2 липня, коли стовпчики термометрів у південних та західних областях піднімуться до позначок +36…+38°C.

Нагадуємо, що через високі температури на дорогах запроваджуються й обмеження для руху великоваговагового транспорту, – зазначили дорожники.

Але користувачі соцмережі не погоджуються з названою причиною деформації дороги.

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