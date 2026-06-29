Через аномальну спеку в Німеччині почало псуватися дорожнє покриття, створюючи затори на автобанах.

Про це пишуть Deutsche Welle, Bild, Tagesspiegel та Громадське.

Під час останньої хвилі спеки температура досягла нових максимумів по всій Німеччині, зокрема, в Саксонії-Ангальт. Це також позначається на автомагістралях: дорожні покриття деформуються, бетон тріскається, а ділянки доводиться перекривати. Протягом тижня такі випадки зафіксували на кількох автомагістралях у Німеччині, зокрема, на А2 у Саксонії-Ангальт та Бранденбурзі, а також на А93 у Баварії.

Через затори на автомагістралі А2 поліція Саксонії-Ангальт мусила рятувати вантажівку, яка перевозила свійських тварин. Приблизно 9000 курей 28 червня везли з Нідерландів на забій в Польщі.

Водій зателефонував до служби екстреної допомоги, оскільки боявся, що тварини не витримають спеки. Пожежники та представники ветеринарної служби спочатку забезпечили транспорт водою та вентиляторами. Але це виявилося неефективним, тож два патрульні авто супроводжували вантажівку через перекриту ділянку дороги до наступного з’їзду.

Зрештою, близько 150 з 9000 курей загинули, а ветеринарна служба порушила кримінальне провадження проти відповідального за перевезення тварин та інших причетних.

Як зазначає Bild, багато німецьких бетонних автомагістралей походять з часів, коли такі хвилі спеки зі стрибками в понад 40°C були ще винятком. У південних країнах дороги зазвичай з самого початку проєктуються так, щоб витримувати значно вищі температури. Крім того, там часто використовуються різні асфальтові суміші та методи будівництва.

Під інтенсивним сонячним світлом дорожнє покриття може нагріватися до понад 60°C. Якщо ночі залишаються теплими, а поверхня не охолоджується достатньо, зв’язувальний агент розм’якшується і може просочуватися на поверхню. Під навантаженням від руху транспорту можуть утворюватися колії, опуклості тощо.