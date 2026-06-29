Вчора, 28 червня та в ніч на 29 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Так, уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також уражено три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (рф) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.

Окрім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об’єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області рф, що забезпечували військовий зв’язок. На територіях об’єктів 26 червня знищено одну будівлю. Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора.