З 27 по 28 червня у м. Львів відбувся Всеукраїнський благодійний турнір з армрестлінгу «Кубок Лева».

У турнірі взяли участь понад 250 спортсменів: професійних рукоборців, юніорів, цивільних параспортсменів та ветеранів війни, які змагалися в адаптивних категоріях. Миколаївщину гідно представили МСУ Головенко Вадим та КМСУ Палій Микола, повідомляє Миколаївський «Інваспорт».

Зокрема, МСУ Вадим Головенко став чемпіоном у боротьбі на ліву руку та срібним призером у боротьбі на праву руку у змаганнях з пара-армрестлінгу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, стоячи, у ваговій категорії +85 кг. Тренують спортсмена Олександр та Ольга Лєшукови.

КМСУ Микола Палій, ветеран війни, продемонстрував високий рівень підготовки та завоював бронзову медаль у боротьбі на праву руку у змаганнях з адаптивного армрестлінгу серед військових у ваговій категорії +75 кг. Тренують спортсмена Вадим Головенко та Денис Шаров.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський параатлет Ігор Цвєтов – з двома золотими нагородами міжнародного турніру (ФОТО)