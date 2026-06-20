З 16 по 19 червня у м. Тунісі (Туніс) відбувся міжнародний турнір з пара легкої атлетики (Гран-прі) серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату та порушенням розумового і фізичного розвитку, в якому взяли участь 484 спортсмени з 58 країн світу.

Вихованець Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву – ЗМСУ Ігор Цвєтов – гідно представив Миколаївщину, ставши дворазовим чемпіоном турніру.

Про це повідомляє Миколаївський «Інваспорт», передає Інше ТВ.

Зокрема, Ігор Цвєтов здобув два «золота» в бігу на дистанціях 100 м та 200 м.

Тренує спортсмена ЗТУ Віктор Деркач.

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