З 29 до 31 травня у м. Києві проходив чемпіонат України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

У змаганнях взяли участь 35 спортсменів з 10 регіонів України, зокрема 5 спортсменів Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» – ЗМСУ Серьоженко Дмитро, МСУМК Науменко Олег, МСУМК Позняк Тетяна, МСУМК Закусилов Олексій, КМСУ Ширяєв Михайло.

Як повідомляє Миколаївський «Інваспорт», наші спортсмени показали чудові результати та здобули 7 високих нагород: дві золоті, три срібні та дві бронзові!

Так, Серьоженко Дмитро став чемпіоном у фехтуванні на шаблі та бронзовим призером на рапірі, Закусилов Олексій – чемпіоном у фехтуванні на шпазі та срібним призером на рапірі, Науменко Олег – дворазовим срібним призером у фехтуванні на шпазі та на рапірі, а Позняк Тетяна посіла третє місце у фехтуванні на шпазі.

Підготували спортсменів Заслужені тренери України Яновський Геннадій, Христик Володимир, Дорошин Олександр.

Як повідомляло Інше ТВ, Жіночі команди рапіристок і шаблісток Миколаєва – з нагородами чемпіонату України з фехтування (ФОТО)