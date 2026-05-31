30 травня, у другий день змагань чемпіонату України, що проходить у столичному Олімпійському фаховому коледжі ім. І. Піддбуного, на доріжки вийшли команди. І миколаївські фехтувальниці знову посіли призові місця.

Так, згідно повідомлення Національної федерації фехтування України, у командних змаганнях з фехтування на рапірах серед жінок команда «Миколаїв 1» у складі Аліни Полозюк, Кіри Пронь, Мілани Степовик та Анастасії Єрофєєнко здобула «срібло».

А у змаганнях шаблісток команда «Миколаїв» у складі Володимири Бабенко, Олександри Бондар, Аліси Костіної та Вікторії Коротченко посіла третє місце.

Як повідомляло Інше ТВ, в індивідуальних змаганнях чемпіонату України миколаївські фехтувальниці теж показали клас: «золото» здобула рапіристка Аліна Полозюк, «срібло» і «бронзу» – шаблістки Вікторія Коротченко та Олександра Бондар.