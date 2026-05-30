Вчора, 29 травня, особистими змаганнями з фехтування на рапірах серед жінок завершився перший день національної першості, що проходить на доріжках ОФКІП у Києві. Перемогу святкувала 24-річна Аліна Полозюк з Миколаєва, вдруге в кар’єрі ставши найсильнішою рапіристкою України.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Вихованка Лариси Павленко та Ганни Калачової виграла спочатку всі шість боїв у «пулі», а далі здолала ще п’ятьох суперниць у турі прямого вибування. Гарантувавши собі нагороду перемогою у чвертьфіналі над Катериною Буденко (14:12), вона не зупинилася на досягнутому. У поєдинку за вхід у двійку взяла гору над чинною володаркою Кубка України і віцечемпіонкою Європи-2024 Дарією Миронюк (15:13), а у фіналі перемогла Анну Тараненко (15:4).

Додамо, що вчора відбулися й індивідуальні змагання шаблісток. Представниці Миколаєва Вікторія Коротченко та Олександра Бондар посіли друге та третє місця відповідно.

