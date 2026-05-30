Шведська компанія Saab, яка виробляє винищувачі Gripen, розглядає можливість відкриття заводу для складання цих літаків у Канаді. Про це сказав заступник глави Saab Андрес Карп у коментарі для The Canadian Press, пише Кореспондент.

За його словами, такий варіант стане можливим, якщо Канада вирішить закупити Gripen для своєї армії.

“З Канадою це було обговорено і запропоновано. Якщо вони оберуть Gripen та захочуть мати їх виробництво, то це може стати однією з локацій, з якої літаки надходитимуть в Україну”, – сказав Карп і додав виробництво винищувача Gripen займає до 36 місяців.

Відомо, що Канада кілька років тому погодилася придбати у СШ 88 винищувачів F-35 і навіть оплатила першу партію із 16 літаків від компанії Lockheed Martin. Але в березні минуло 2025 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні ініціював перегляд угоди на тлі суперечливих заяв американського президента Дональда Трампа.

Раніше Міноборони Канади визнало Gripen єдиним конкурентом F-35, тому зараз Saab активно лобіює цей варіант і пропонує збудувати завод на канадській території, що створить тисячі робочих місць.