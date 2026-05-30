На Вінниччині 82-річному жителю Оратівської громади 29 травня повідомлено про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи застави.

Чоловік є далеким родичем родини потерпілої, вони жили неподалік й іноді спілкувалися. За даними слідства, кілька тижнів тому він прийшов до будинку дівчинки, коли батьків не було вдома, та завів дитину до господарської будівлі, де вчинив сексуальне насильство.

Сприймаючи дії кривдника як гру, дівчинка не тікала від нього. Проте, їй вдалося зафіксувати подію на телефон. Про відео стало відомо шкільній психологині, яка повідомила правоохоронців.

Підозрюваного було одразу затримано. Вилучено речові докази. Прокурори Немирівської окружної прокуратури повідомили йому про підозру. За рішенням суду підозрюваного поміщено під варту.

З дитиною працюють спеціалісти на базі Центру захисту дитини за моделлю «Барнахус».

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.