Вночі ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів.



Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого, повідомили в ДСНС України.

Росіяни також завдали удару по житловому сектору Шостки на Сумщині – травмовано людину.



Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Існувала загроза поширення вогню на сусідні споруди. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи, але всі осередки горіння ліквідовано.

