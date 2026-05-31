Протягом доби на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 4 пожежі, 3 з яких виникли у житловому секторі.
Так, у Миколаєві на кухні однокімнатної квартири підгоріла їжа на плиті.
У селі Олександрівка Вознесенського району горів двоповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 кв. м.
У селі Секретарка Кривоозерської громади Первомайського району зайнялися домашні речі в житловому будинку. Спільними зусиллями місцевої пожежної охорони та підрозділу ДСНС пожежу площею 10 кв. м ліквідовано.
Також у Миколаєві горіло сміття в металевому контейнері.
На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.