Протягом доби на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 4 пожежі, 3 з яких виникли у житловому секторі.

Так, у Миколаєві на кухні однокімнатної квартири підгоріла їжа на плиті.

У селі Олександрівка Вознесенського району горів двоповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували займання на площі 12 кв. м.

У селі Секретарка Кривоозерської громади Первомайського району зайнялися домашні речі в житловому будинку. Спільними зусиллями місцевої пожежної охорони та підрозділу ДСНС пожежу площею 10 кв. м ліквідовано.

Також у Миколаєві горіло сміття в металевому контейнері.

На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.