Протягом 29 травня рятувальники Миколаївщини ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Кривоозерській ТГ Первомайського району на площі 200 кв. м загасили господарчу будівлю, що не експлуатується. Тут вогнеборцям довелось працювати дві години.

Серед інших пожеж: сміття на відкритій території на площі 200 кв. м, ще двічі в пластиковому контейнері та будівлі, що не експлуатується.

Від ДСНС працювали 12 співробітників, 4 одиниці техніки. Додатково у Миколаєві залучалась водовозка від міського комунального підприємства «Миколаївводоканал», на Первомайщині – трактор з бочкою для підвозу води від місцевого фермерського господарства.

Причини пожеж встановлюються.

