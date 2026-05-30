Птахи СБС знищили «Іскандер» та 2 літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, рф, вночі на 30 травня.

Про це повідомив командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Мадяр.

Ту-142- дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника.

ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет «земля-земля», впольований на пусковій позиції на болотах в околицях нп Таганрог, ростовської обл,рф.

Візит ввічливості до таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС.

Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом.

За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.