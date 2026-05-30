Сполучені Штати конфіскували близько 1 мільярда доларів в іранській криптовалюті. Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив під час Національного економічного форуму Рейгана 2026 року, пише УНН.

Я вважаю, що ми вилучили близько мільярда доларів у криптовалюті – сказав Бессент.

За його словами, американська влада фактично отримала контроль над криптогаманцями, пов’язаними з Іраном.

Міністр зазначив, що деякі власники активів могли навіть не знати про втрату доступу до своїх коштів.

Просто відібрали гаманці. Деякі з них можуть просто зараз друкувати і не усвідомлювати, що їхній гаманець викрали – заявив він.

Бессент не навів додаткових деталей щодо операції, зокрема коли саме відбулося вилучення криптоактивів та які структури Ірану могли бути пов’язані з цими коштами.