російське командування запровадило нові правила перевезення військових вантажів на трасі Р-280 “новоросія” після значних втрат від ударів українських безпілотників. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ із посиланням на свого агента в одному з підрозділів угруповання військ рф “Дніпро”, пише УНН.

За даними руху, нові розпорядження передбачають пересування колон переважно вночі або за несприятливих погодних умов, швидкість руху не менше 120 км/год, а також наявність у кожному автомобілі третього військовослужбовця з детектором БпЛА. Крім того, для маскування військових перевезень окупанти почали активніше використовувати цивільні вантажівки.

В АТЕШ зазначають, що для супроводу колон спостерігачів із детекторами безпілотників набирають безпосередньо з передових позицій. Туди ж перекидають дефіцитні засоби радіоелектронної боротьби, через що захист підрозділів на лінії фронту від українських дронів слабшає.

За інформацією агента руху, російські військові самі критикують такі рішення, оскільки більшість українських безпілотників використовують супутниковий зв’язок Starlink, стійкий до наявних у рф мобільних засобів РЕБ. В АТЕШ стверджують, що вся зібрана інформація вже передана Силам оборони України