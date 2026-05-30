Голова Департаменту оборонних ресурсів Естонії (KRA) Ану Раннавескі в ефірі радіостанції Vikerraadio заявила, що у майбутньому в країні не вистачатиме чоловіків для проходження строкової військової служби. Тому запровадження обов’язкового призову для жінок є питанням часу. Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише Кореспондент.

Вона зауважила, що нині більшість призовників в Естонії становлять юнаки. Та демографічна ситуація свідчить про те, що у майбутньому чоловіків народжуватиметься недостатньо для комплектування армії відповідно до оборонних планів.

Раніше в країні народжувалося до 15 тисяч хлопчиків на рік, а тепер цей показник становить лишень 4–5 тисяч.

Протягом найближчих 14 років Естонія ще зможе покривати потреби в обороні виключно чоловіками-призовниками. Але цей час мине дуже швидко, тому готувати рішення потрібно вже тепер, вважає Раннавескі.

За її словами, кожен громадянин Естонії зобов’язаний захищати незалежність країни.

“Я маю надію що це питання (про обов’язковий призов жінок на строкову службу, – ред.) швидше належить до категорії “коли”, а не “чи буде”, – зазначила вона.