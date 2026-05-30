Російська «Агенція соціального проєктування» (також відома як «Агенція соціального дизайну», або «АСД») може бути відповідальною за створення та поширення дезінформації про нібито купівлю Володимиром Зеленським нерухомості в Дубаї – фейку, який влітку 2025 року набув широкого суспільного резонансу. Про причетність зареєстрованої у Москві організації стало відомо завдяки новому витоку її внутрішніх документів, доступ до яких отримала редакція Delfi Estonia та поділилася з колегами, зокрема з проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). На запит журналістів про коментар в «Агенції соціального проєктування» не відповіли.

Фейковий відеоролик про президента України, який поширювали закордонні політики та блогери, міг сягнути мільйонів переглядів у світовому інтернеті. І хоча фахівці зі спростування дезінформації швидко назвали цю новину неправдивою, питання про те, хто стоїть за цією атакою, майже рік залишалося без відповіді.

Нові документи вказують на те, що «Агенція соціального проєктування» звітувала про створення медіакампанії проти Володимира Зеленського та залучала відомих людей до поширення цього фейку. Ба більше, витік розкриває небачений раніше масштаб роботи агенції з проведення інформаційних операцій в Європі, попри накладені на неї санкції у США, ЄС та Великій Британії. Серед таких кампаній – акти вандалізму в Німеччині та Франції, втручання у вибори у Вірменії та поширення проросійських наративів через лідерів думок у західних країнах.

У вересні 2024 року «Схеми» вже розповідали про цю агенцію російського політтехнолога Іллі Гамбашидзе, яка на замовлення Адміністрації президента Росії створює та поширює фейки, зокрема, про українське політичне і військове керівництво. Кураторами діяльності цієї фірми в Кремлі американські правоохоронці називають першого заступника керівника адміністрації Володимира Путіна – Сергія Кірієнка та його колегу Софію Захарову.

Новий виток походить із сервісу корпоративної комунікації, яким користуються і співробітники адміністрації Путіна, і працівники «Агенції соціального проєктування». У ньому понад сімдесят документів: скриншоти приватних листувань і внутрішні звіти про заплановані та реалізовані проєкти.

«Медіакейс. Бурдж-Халіфа»

Звіт про спеціальну інформаційну операцію з дискредитації президента України, який журналісти відшукали у документах витоку, має назву «ДОВІДКА. МЕДІАКЕЙС. БУРДЖ-ХАЛІФА». Згідно з метаданими документа, його створили 9 червня 2025 року, за кілька днів після старту кампанії з поширення фейкової новини соцмережами.

У центрі цієї дезінформаційної атаки – відеоролик, замаскований під сюжет телеканалу Al Arabiya. У ньому йдеться про те, що Володимир Зеленський нібито подарував своїй матері на день народження дизайнерські апартаменти в дубайському хмарочосі Бурдж-Халіфа за 3,2 мільйона доларів (близько 132 мільйонів гривень на той час).

Відповідно до звіту російського агентства, фейкова новина могла досягти 86 мільйонів переглядів як у російському, так і у світовому сегментах інтернету. Саме лише охоплення англомовної аудиторії у звіті оцінили у 21 мільйон переглядів.

Згадується в документі й те, що Центр протидії дезінформації – орган Ради національної безпеки і оборони України – зрештою, спростував цей фейк.

Окрему увагу в звіті приділили поширенню вигаданої новини.

Фрагмент документа за назвою «ДОВІДКА. МЕДІАКЕЙС. БУРДЖ-ХАЛІФА», створеного 9 червня 2025 року, з витоку внутрішньої комунікації російської «Агенції соціального дизайну»

Згідно з документом, за кордоном нею поділилися 19 «контрагентів проєкту», завдяки чому публікація набрала понад 10 мільйонів переглядів. Імена цих підрядників у звіті не вказані, водночас у ньому містяться дані про «великих закордонних блогерів з мільйонною аудиторією», які розповсюдили фейкове відео про Зеленського «після початку публікації матеріалів кейсу». Новина почала ширитися російськими телеграм-каналами 5 червня 2025 року (хоча, як встановили аналітики «Вокс Україна», саме відео в мережу завантажили днем раніше).

Британський політик – серед поширювачів фейку

Серед популярних блогерів, які поділилися фейком про Зеленського у своїх соцмережах, у звіті російської агенції згадують британського політика Джима Фергюсона. Він – підприємець та колишній кандидат у парламент від Brexit Party Найджела Фараджа, а нині «амбасадор політичної партії Advance UK», який позиціонує себе як борця проти глобалізму та «зовнішнього контролю» над Великою Британією.

Політик має аудиторію майже пів мільйона підписників у соцмережі X (колишній Twitter). На банері його профілю зображений лицар, а поряд підпис: «Борець за правду». Фейкове відео на свою сторінку Фергюсон завантажив 5 червня 2025 року. Відтоді ролик набрав 2 мільйони переглядів.

Публікація британського політика Джима Фергюсона в соцмережі X (колишній Twitter), у якій він поширив вигадану новину про Володимира Зеленського

Ця публікація і досі залишається на сторінці Фергюсона. У описі до відео йдеться: «Поки українці страждають від війни та життя в умовах обмежень, Зеленський потайки подарував своїй матері квартиру за 3,2 мільйона доларів у Burj Khalifa – на 11-му поверсі, в Armani Residences».

«Схеми» направили Фергюсону лист із проханням про коментар, у якому запитали, чому, попри спростування, політик не видалив фейк про Зеленського зі своєї сторінки. Журналісти також поцікавилися, чи співпрацював він із «Агенцією соціального проєктування». Утім, Фергюсон не відповів.

Другий з дезінформації після Ілона Маска

Ще один англомовний акаунт у соцмережі X, який у звіті агенції згадують серед тих, хто поширив фейк про Зеленського, – анонімний Concerned Citizen, або «Небайдужий громадянин».

У дописі, який набрав півтора мільйона переглядів і досі залишається на сторінці «Небайдужого громадянина», йдеться: «Президент Зеленський придбав своїй мамі розкішну квартиру в культовому Burj Khalifa в Дубаї. Це ж чиста афера!»

Публікація вигаданої новини про Володимира Зеленського у соцмережі X (колишній Twitter) анонімним акаунтом Concerned Citizen, або «Небайдужий громадянин»

На головній сторінці цього акаунту в мережі Х висміюють допомогу Україні. На банері профілю зображений український прапор, який тримає персонаж мультсеріалу «Сімпсони» Ральф Віггам – наївний хлопчик, який зазвичай не розуміє, що відбувається навколо. Поряд напис: «Я допомагаю». Технічні характеристики акаунту показують, що банер завантажили наприкінці 2022 року, хоча сам акаунт створили ще у 2012 році.

Свою сторінку, яка має аудиторію в мільйон підписників, «Небайдужий громадянин» описує так: «Документую розпад Заходу».

На зображенні профілю «Небайдужого громадянина» – обличчя чоловіка та фраза: «Ви нічим не володітимете і будете щасливі». Це скриншот із ролика Всесвітнього економічного форуму 2016 року, в якому розповідали про те, як може змінитися життя людей до 2030 року. У ньому описували гіпотетичний сценарій майбутнього, коли люди, ймовірно, не володітимуть речами, а користуватимуться сервісами.

Цей вислів швидко став основою для дезінформаційних кампаній. У агенції Reuters навіть випустили для своєї аудиторії окреме роз’яснення, що ніхто не планує забирати в людей приватну власність.

Французькі дослідники Поль Бушо та Педро Рамачотті назвали профіль «Небайдужого громадянина» в Х «акаунтом конспіролога». У своїй публікації про «Нотатки спільноти» (функції на платформі X, яка дозволяє користувачам додавати під сумнівні дописи короткі фактологічні пояснення) вони дійшли висновку, що «Небайдужий громадянин» – другий серед усіх користувачів мережі за кількістю спростувань і поступається лише Ілону Маску.

Фрагмент аналітичного тексту французьких дослідників дезінформації Поля Бушо та Педро Рамачотті на сайті arxiv.org

Як встановили «Схеми», цей акаунт поширював і погрози колишнього російського президента Росії, а тепер заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Одноіменний акаунт із таким самим візуальним оформленням є і в месенджері Telegram. Його створили у березні 2024 року, а одні з перших дописів там стосувалися ТЦК і «режиму Зеленського».

Цитували на цьому каналі і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Плани Агенції соціального проєктування

Крім реалізованих проєктів, документи витоку містять і файли про плани «Агенції соціального проєктування» – спецоперації, які працівники організації між собою називають «когнітивні удари», спрямовані на західну аудиторію.

Головна відмінність цієї стратегії – особлива увага до маскування російського сліду.

Так, працівники «Агенції соціального проєктування» планували створити англомовний дослідницький центр в Ізраїлі та згодом запустити його аналоги німецькою, французькою та іспанською мовами. Мета проєкту – щоб він мав вигляд, ніби це «авторитетний довідковий і аналітичний ресурс».

Ще один запланований проєкт – «база знань» для громадян Німеччини та Вірменії, мета якого – непомітно насаджувати потрібні Росії наративи.