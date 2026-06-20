З 9 по 16 червня в Івано-Франківську проходив молодіжний чемпіонат України з шашок-100, який зібрав найсильніших юних спортсменів країни у вікових категоріях U-16, U-13, U-10 та U-8.

Учасники змагалися у трьох дисциплінах: класичній, швидкій та блискавичній грі.

За нагороди чемпіонату боролися представники 11 регіонів України: Миколаївської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Харківської та Херсонської областей, а також міста Києва.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, Миколаївську область на національному рівні гідно представив Матвєй Колєсніков, який продемонстрував високий рівень майстерності та стабільні результати у всіх видах програми, здобувши три нагороди чемпіонату України, – ІІ місце у класичній грі та перші місця у швидкій та блискавичній іграх.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року Матвєй Колєсніков з Миколаєва – срібний призер чемпіонату світу з шашок-100 серед юніорів та юнаків