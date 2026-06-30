Представники підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, у січні – травні 2026 року забезпечили надходження єдиного податку до місцевих скарбниць у сумі 610,6 млн гривень.

Завдяки сумлінності підприємців – «спрощенців» місцеві громади області отримали єдиного податку на 71,3 млн грн більше, ніж за п’ять місяців минулого року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області намагається створювати комфортні умови для ведення підприємницької діяльності, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», покращувати сервісне обслуговування задля забезпечення динамічного розвитку малого підприємництва в регіоні та стабільних надходжень до місцевих бюджетів. Малий бізнес навіть у період воєнного стану залишається надійним партнером місцевого самоврядування.

Кошти від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.