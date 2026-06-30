У час, коли найбільше хочеться вірити в казку, у те, що добро завжди перемагає зло, Нацбанк вирішив ввести в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка».

Про це повідомляють в НБУ, передає Інше ТВ.

«Цей вибір не випадковий. Кирило Кожум’яка – це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло й захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших», – пояснюють в НБУ.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

Художник – Аліса Іванова. Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному паковані.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Як повідомляло Інше ТВ, НБУ випустив нові обігові пам’ятні монети, присвячені Миколаївській та Одеській областям (ФОТО)