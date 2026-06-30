Протягом доби підрозділам ДСНС довелось двадцять разів гасити суху траву, сміття на відкритих територіях у Мішково-Погорілівській, Новоодеській, Степівській, Заводській, Ольшанській, Очаківській ТГ Миколаївського району, Єланецькій, Прибужанівській ТГ Вознесенського району, Березнегуватській, Горохівській ТГ Баштанського району, містах Вознесенську та Миколаєві. В окремому епізоді разом з сухостоєм палала прибудова дачного будинку на території СВТ у Миколаєві на загальній площі 30 га.

У Миколаєві, під час пожежі речей у квартирі, рятувальники вивели на свіже повітря жінку із сусіднього приміщення. Медична допомога їй не знадобилась.

У Куцурубській ТГ ліквідували пожежу покрівлі та перекриття двоповерхового житлового будинку. Двічі палали господарчі споруди у Баштанському районі: одна з сіном у с. Шевченкове Вільнозапорізької ТГ на площі 200 кв. м, інша, на значно меншій площі у с. Лоцкине Інгульської СГ.

У с. Гур’ївка Костянтинівської ТГ Миколаївського району ліквідували пожежу дерев’яної альтанки.