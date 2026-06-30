Розпочалася 1588-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 30.06.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9618 дронів-камікадзе та здійснили 2835 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 35 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині ворог завдав авіаційних ударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, по Глухову ворог застосував ракетного удару.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмував шість разів. Водночас агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили п’ятнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев’яківки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки. Здійснювали спроби просувань в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, також проявляли активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки.

Велику кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір’я.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1350 окупантів. Загальні втрати ворога