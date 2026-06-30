British American Tobacco скорочує 5 500 робочих місць по всьому світу та передає тисячі посад підрядникам, щоб зменшити витрати та переорієнтуватися на вейпи та нікотинові пакетики.

Про це повідомляє Еuronews.

British American Tobacco (BAT), лондонський виробник сигарет Lucky Strike та Dunhill, повідомила в понеділок, що скоротить 5 500 робочих місць по всьому світу.

BAT також заявила, що в рамках реструктуризації близько 3 500 посад буде передано на аутсорсинг стороннім компаніям; загалом зміни торкнуться приблизно 9 000 співробітників, тобто майже п’яту частину з 47 000 працівників.

За даними AFP, компанія розраховує до 2028 року економити по 600 млн фунтів (695 млн євро) на рік.

Реструктуризація торкнеться підрозділів BAT по всьому світу, за винятком США — найбільшого для неї ринку, де бізнес ведеться через дочірню компанію Reynolds American.

Як і конкуренти, BAT стикається зі стійким зниженням споживання традиційних сигарет на своїх ключових ринках: занепокоєння станом здоров’я та посилення регулювання скорочують кількість покупців сигарет.

Компанія пов’язує своє майбутнє з так званими «бездимними» продуктами — брендом вейпів Vuse, пристроями для нагрівання тютюну glo та нікотиновими пакетиками Velo — і поставила за мету до 2035 року отримувати від цих нових напрямків половину виручки.

Однак перехід відбувається непросто.

У США виведення на ринок нових нікотиновмісних продуктів затягується через тривалі процедури затвердження регуляторними органами, що стримує продажі на ключовому для групи ринку.

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