Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб
танків – 12 067 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од.
артилерійських систем – 45 040 (+71) од.
РСЗВ – 1 901 (+0) од.
засоби ППО – 1 455 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од.
крилаті ракети – 4 797 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од.
спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.
Дані уточнюються.