Вчора мер Львова Садовий повідомив, що унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. У Львові після аномальної спеки почалася гроза з градом та шквальним вітром, який зривав дахи з будинків.

Дитину доставили до Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова близько 17:00. Медики провели всі необхідні обстеження, зокрема комп’ютерну томографію та електрокардіографію.

Наразі стан дівчинки оцінюють як середньої важкості. Вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології.

За словами анестезіологині лікарні Поліни Устиянович, протягом найближчої доби дитина буде під постійним кардіоспостереженням.

Масовий випадок ураження блискавкою стався на Волині.

В селі Озеро, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього семеро людей втратили свідомість, четверо з них — неповнолітні, повідомили в поліції Волинської області.