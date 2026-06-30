У межах Ukraine Recovery Conference Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Київстар та міжнародна цифрова група VEON підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у розвитку цифрової інфраструктури та економіки України.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Інше ТВ.

Цей крок повністю відповідає державній Стратегії з розвитку ШІ, згідно з якою Україна має амбітну місію — до 2030 року увійти у трійку світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження ШІ у публічний сектор.

Сторони домовилися опрацювати можливість створення в Україні суверенного AI Data Center — сучасної обчислювальної інфраструктури для розвитку та масштабування рішень на основі штучного інтелекту.

Проєкт має стратегічне значення для формування технологічного суверенітету України, розвитку ринку AI-обчислень та залучення довгострокових інвестицій у цифрову економіку.

Ключовою особливістю майбутнього AI Data Center має стати обробка та зберігання даних на території України. Це створить необхідні умови для використання AI-рішень у державному секторі, фінансовій сфері, оборонних технологіях, науці та промисловості, а також сприятиме розвитку інноваційної екосистеми країни.

Реалізація проєкту передбачає об’єднання зусиль держави та стратегічних інвесторів. Київстар планує інвестувати у розвиток дата-центрів та формування ринку AI-обчислень, а VEON забезпечуватиме міжнародну експертизу та підтримку реалізації ініціативи.

Створення AI Data Center має закласти основу для розвитку індустрії дата-центрів нового покоління та посилити позиції України як регіонального технологічного хабу.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна розпочинає будівництво «суверенного ШІ» разом з NVIDIA