-Будуємо суверенний ШІ в Україні — запускаємо спільну ініціативу з NVIDIA.

Про це повідомив Віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.

Починаємо працювати з NVIDIA — світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ. Ми уже запустили проєкт AI Factory, завдяки якому в Україні з‘явиться потужна державна ШІ-інфраструктура від NVIDIA. Зараз починаємо нову спільну ініціативу, щоб разом побудувати суверенний ШІ. Це питання національної безпеки та захисту даних.

Завдяки експертизі NVIDIA Україна отримає доступ до найкращих у світі технологій, щоб створити стійку та незалежну AI-інфраструктуру для державного й оборонного секторів.

Ключові напрями ініціативи:

🔹 підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури NVIDIA

🔹 розвиток талантів та освіти у сфері ШІ;

🔹 спільні R&D-проєкти;

🔹 підтримка стартап-екосистеми.

Перший спільний проєкт — створення Diia AI LLM. Це суверенна мовна модель, навчена на українських даних, законодавстві та публічних послугах. На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі Дії — від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку.

У межах цього проєкту Україна отримає доступ до технологій і експертизи NVIDIA. Це допоможе швидше навчати моделі, оптимізувати витрати та створювати AI-рішення світового рівня.

Співпраця з NVIDIA — це важливий крок на шляху до агентивної держави, яка діє проактивно й використовує штучний інтелект для рішень, що допомагають людям.