Сьогодні, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижу. Його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

Минулого місяця Емманюель Макрон пообіцяв Україні більше винищувачів Mirage, а також нову партію ракет класу «земля-повітря» Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Однак, за словами двох людей, обізнаних з цим питанням, візит Зеленського принесе більше користі Києву. Він може включати 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.