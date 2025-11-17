Колишній держсекретар США Майк Помпео доєднався до консультативної ради компанії Fire Point, яку пов’язують з бізнесменом Тимуром Міндічем.

Про це пише Associated Press.

Колишній державний секретар США Майк Помпео увійшов до дорадчої ради провідної оборонної компанії України, відомої своїми далекобійними дронами, здатними вражати цілі в глибині території Росії, поки триває розслідування корупції.

Намагаючись зміцнити свою міжнародну репутацію, Fire Point відкриває новий завод у Данії та залучає відомих фахівців галузі. Компанія також прагне розширити виробництво крилатих ракет, перевірених у боях, плануючи більш ніж удвічі збільшити свою поточну потужність.

Втім, пильна увага громадськості зберігається на тлі триваючого корупційного розслідування. Керівники Fire Point наполягають, що їм нічого приховувати і що вони працюють відповідно до суворих протоколів воєнного стану, навіть замовивши незалежний аудит, щоб заспокоїти слідчих. Критики ж ставлять під сумнів непрозоре походження компанії та монополію на її контракти з Міністерством оборони, а також вказують на ймовірні зв’язки з одіозним соратником президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем, причетним до масштабного корупційного скандалу.

«Загалом, добре, що вони цим займаються», — сказала Ірина Терех, технічна директорка Fire Point, про розслідування. — «Ми як компанія повністю підтримуємо те, що це розслідування проводиться».

Терех повідомила, що Fire Point залучила велику міжнародну компанію для проведення незалежного аудиту цін і виробництва, щоб зняти занепокоєння. За її словами, розслідування антикорупційних організацій, розпочате рік тому, досі триває. «Ми чекатимемо на результати».

Associated Press отримало ексклюзивний доступ до заводу в Україні, де збирають їхню крилату ракету Flamingo або FP-5. AP погодилося на це за умови, що точне місце розташування не буде назване через ризик російських атак.

Великі плани

Fire Point, яка здобула популярність після того, як залишалась відносно невідомою на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, повідомляє про приблизно $1 млрд доходу цього року. Компанія також будує завод у Данії для виробництва ключового ракетного палива.

Тим часом компанія активно рухається вперед із планами розширення.

Дорадчу раду було створено, і 12 листопада до неї долучився Помпео, повідомили керівники компанії AP. «Для нас це велика честь», — сказала Терех, виступаючи з виробничого цеху. — «Ми вирішили, що оскільки ми вже виростаємо до великої міжнародної компанії, маємо забезпечити найкращі та найпрозоріші корпоративні стандарти».

До ради приєднаються ще троє фахівців. «Ми зростаємо як компанія і хочемо мати мудру дорадчу раду, яка допоможе нам вибудувати цю роботу», — зазначила Терех.

За словами керівників, спецпредставник США в Україні Кіт Келлог також відвідав один із заводів Fire Point під час свого останнього візиту, який включав зустрічі й з іншими українськими оборонними технологічними компаніями.

Спираючись на успіх свого далекобійного ударного дрона FP-1, який AP також показувала у серпні, компанія тепер планує збільшити виробництво крилатих ракет. Вони особливо затребувані серед українських сил, оскільки західні ракети залишаються важкодоступними в достатніх кількостях для ослаблення російських можливостей.

Fire Point успішно випробувала Flamingo в бойових умовах щонайменше чотири рази, розповіли керівники. Наприкінці серпня ракету використали для удару по базі ФСБ в Армянську на окупованому Кримському півострові. Цього тижня її застосували для ударів по цілях у російському місті Орел. Компанія не розкриває поточні виробничі потужності з міркувань безпеки.

Виробництво йде згідно з планом, зазначили керівники, не вдаючись у деталі через секретність.

У цеху десятки порожніх корпусів ракет лежали розкидані. Вони виготовлені з вуглецевого волокна — матеріалу, який краще допомагає уникати російських радарів, ніж алюміній, розповів Максим, голова конструкторського відділу. Він погодився спілкуватися лише на умовах використання імені без прізвища з міркувань безпеки.

Fire Point є вагомим отримувачем так званої «данської моделі» — фінансового механізму, започаткованого Данією, який передбачає, що іноземні уряди напряму фінансують українські оборонні компанії, а не закуповують зброю у своїх оборонних галузях для передачі як допомогу. У Данії наразі створюється завод для виробництва твердого ракетного палива для ракет, зокрема Flamingo.

«Вони чудово допомогли нам забезпечити виробництво критичних компонентів», — сказала Терех про підтримку Данії. — «Наш завод у Данії покликаний вирішити вузьке місце у виробництві твердого ракетного палива».