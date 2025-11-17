Платники Миколаївщини у складний воєнний час продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, у січні – жовтні 2025 року підприємства Миколаївщини перерахували до державного бюджету 618,4 млн грн податку на прибуток, що на 21,8 відс., або на 110,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

До місцевих скарбниць платниками області сплачено 78,8 млн грн податку на прибуток, що на 24,6 млн грн перевищило надходження за 10 місяців минулого року.

Усього до бюджетів усіх рівнів забезпечено 697,2 млн грн податку на прибуток.

Крім того, у січні – жовтні поточного року великими платниками податків до обласного бюджету сплачено 24 млн грн податку на прибуток, що на рівні аналогічного періоду 2024 року, темп зростання надходжень – 100,1 відсотка.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує платникам регіону за їхню працю, створені робочі місця, допомогу Збройним Силам України.

Податкова служба завжди буде на стороні чесного бізнесу та підтримуватиме його інтереси, – відмітили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.