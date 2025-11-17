15 листопада 2025 року державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснили виїзд на акваторію Бузького лиману в районі закладу «Ковбой» та Леваневської коси, де, як напередодні повідомили медіа, виявлено «чорну плівку» на поверхні води.

Під час огляду території інспекторами не виявлено слідів забруднення нафтопродуктами, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Для отримання об’єктивних даних були відібрані проби води. За результатами лабораторних вимірювань перевищення вмісту нафтопродуктів не встановлено.

Державна екологічна інспекція продовжує моніторинг прибережної зони. У разі появи нових повідомлень або виявлення можливих ознак забруднення реагування буде здійснено оперативно.