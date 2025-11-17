У Шарлотті, штат Північна Кароліна, 16 листопада відбулася масштабна операція, під час якої імміграційні агенти США затримали щонайменше 81 особу за порушення імміграційних правил.

Про це повідомляє Reuters, передає ua.news.

Операція тривала близько п’яти годин і передбачала арешти осіб з значним кримінальним і імміграційним минулим. Грегорі Бовіно, керівник імміграційних операцій у Лос-Анджелесі та Чикаго, повідомив, що державні органи не коментували ситуацію.

Масові рейди та депортації стали важливим елементом імміграційної політики, особливо з вступом Дональда Трампа на пост президента. Ці дії викликали соціальні протести, оскільки затримання стосувалися не лише нелегальних мігрантів, але й законних громадян.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки пояснили, що операції в Шарлотті були відповіддю на відмову місцевих чиновників виконувати запити на затримання підозрюваних, чим загострили ситуацію в регіоні та сприяли обговоренням питань безпеки.

