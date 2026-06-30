Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 30 червня:

Миколаївський район

Учора ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки у Куцурубській громаді гостру реакцію на стрес отримала 63-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Пошкоджено два приватні будинки та культурно-освітній заклад.

Крім того, в м. Очакові пошкоджено адміністративну будівлю та багатоповерховий будинок.

Також учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду та БпЛА типу «Ланцет» Куцурубську громаду. Постраждалих немає.