Усіх одинадцятьох громадян України й Білорусі, затриманих за наймання серед українських біженців учасників демонстрацій, уже депортовано.

Про це пише «Польське радіо» з посиланням на Яцека Добжинського, речника Координатора спеціальних служб.

«П’ятьох українців, чотирьох українок, і двох громадян Білорусі негайно видалено з Польщі. З осені 2025 року ці особи наймали та оплачували учасників демонстрацій серед українських біженців у Польщі. Як встановило ABW, завдання та кошти для уієї мети надходили безпосередньо з Росії та кваліфікуються як операції впливу на українських мігрантів у Польщі», – зазначив він.

Арешти було здійснено останніми днями у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопаному та Бидгощі.

«Це приклад дій нижче порогу класичної агресії, спрямованих на підрив громадської довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які тікають від війни, як інструментів для російських операцій впливу», — йдеться у заяві ABW.

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