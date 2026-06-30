В уряді Польщі посилюється переконання, що Володимир Зеленський свідомо загострює суперечку з Польщею всупереч заявам власних міністрів.

Про це пише Onet Wiadomości, передає Zn.ua.

«Ми давно знали, що Зеленський захоче дати хід створенню Пантеону, але його слова дивні. Визнаю, це нас здивувало», — зазначив співрозмовник Onet Wiadomości в уряді.

Володимир Зеленський знову порушив тему, яка останніми тижнями спричинила серйозну напругу у відносинах Варшави й Києва у День Конституції України під час виступу в Києво-Печерській лаврі.

За його словами, йдеться про людей, які боролися за Україну, будували її державність і надихали наступні покоління.

Президент України також наголосив, що його держава має право сама визначати власну політику історичної пам’яті:

«Ніхто й ніколи не буде нам наказувати, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив він.

В українській політиці пам’яті ця фраза звучить як декларація суверенітету.

У Польщі її почули зовсім інакше — як черговий сигнал, що Київ не має наміру відступати ні на крок у питанні символів, які у Польщі викликають дуже гострі емоції.

Зеленський повернувся до цієї теми лише через два дні після конференції з відбудови України в Гданську, яка відбулася 25 і 26 червня.

«Це мала бути одна з найважливіших подій останніх місяців у польсько-українських відносинах: переговори про інвестиції, відбудову, безпеку, енергетику, інфраструктуру та роль польських компаній у майбутній відбудові країни, зруйнованої російською агресією.



Однак замість політичного перезавантаження маємо повернення до найболючішої точки суперечки між Польщею та Україною.



Дуже шкода, що Зеленський це зробив. Був шанс вивести наші відносини на нормальну траєкторію, а тепер виглядає так, що буде ще гірше.



Для нас важливо подбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє», — сказав Onet один із міністрів.

Тому проєкт Пантеону стає черговим тестом для польсько-українських відносин.

Найважливішим тут буде не саме створення місця пам’яті, а те, кого Україна вирішить у ньому вшанувати і як опише найбільш суперечливі постаті.

«З Києва, а саме з партії Зеленського «Слуга народу», вже надходять сигнали, що серед ушанованих у такий спосіб постатей може бути Степан Бандера.



І все це відбувається в момент, коли Європейський Союз дав зелене світло відкриттю першого переговорного кластера щодо вступу України до спільноти.

Він охоплює, зокрема, верховенство права, судову систему, основні права, боротьбу з корупцією, державні закупівлі, статистику та фінансовий контроль.



Варшава вже дала сигнал, що виступає проти прискореної процедури для Києва.

Прем’єр має застереження, зокрема, щодо впливу українського сільського господарства на наш ринок, тож тут не може бути жодних недомовок.



Але Україна також має пам’ятати, що, розкручуючи суперечку з Польщею, вона сама собі шкодить», — заявив високопоставлений посадовець.

Що треба згадати полякам

Сучасний польський політикум воліє не згадувати про звірства Польщі в Галичині, про пацифікацію 1930-х років, про ув’язнення, розстріли, придушення української ідентичності.



Не згадують і про Юзефа Пілсудського, якого вважають одним із головних національних героїв Польщі, втім саме він у 1919 році вторгся в Україну, саме польське військо придушувало ЗУНР, саме поляки катували українців у львівських тюрмах.



Не згадує Варшава й одного із засновників «Польської організації військової» Тадеуша Голувка, який закликав «приборкати українського дикуна» і виселити його до Сибіру.



Немає в польській пам’яті згадки і про Березу-Картузьку — концентраційний табір, створений польською владою у 1934 році для позасудового утримання та придушення політичних опонентів режиму санації, серед яких значну частину становили українці.



Не закарбувалися ані розстріляні українці у Сагрині та Павлокомі, ані операція «Вісла».



І якби Польщі вдалося подолати у XXI столітті історичний склероз, то, можливо, і згадка про Волинь перестала б нарешті бути для Варшави каменем спотикання у відносинах з Україною.