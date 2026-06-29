Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Польщею, якщо Київ і Варшава звернуться до нього з таким проханням. Про це пише Кореспондент.

“Перш за все, вони самі повинні висловити таке бажання. Я також зазначив у своєму щорічному звіті, що готовий зробити все, щоб не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами – Польщею та Україною”, – зазначив політик.

28 червня президент Польщі Кароль Навроцький прийняв президентів Литви, Латвії, Естонії та Румунії на неформальній зустрічі в Юраті, повідомляє Euronews.

Під час зустрічі було порушено питання погіршення відносин між Польщею та Україною.

“У неформальній обстановці ми також поговоримо про це питання, яке для мене є надзвичайно важливим”, – зазначив литовський лідер. Науседа додав, що хотів би почути позицію президента Навроцького щодо причин конфлікту та шляхів його вирішення.

“Минуле має значення, але сьогодення є ще важливішим, особливо в умовах, коли триває жорстока війна Росії проти України”, – підкреслив Науседа.