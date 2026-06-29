29 червня близько 10:20 російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

За попередніми даними, загинули п’ятеро людей. Ще 21 людина зазнала поранень, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки пошкоджено приватне підприємство. Остаточні наслідки удару встановлюються, на місці працюють відповідні служби.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

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