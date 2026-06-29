Днями Миколаїв отримав від міжнародних партнерів новий транспорт для забезпечення щоденної роботи міських служб.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

П’ять автівок місту передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW). Миколаїв співпрацює з цією організацією з 2022 року. За цей час громада вже одержала транспорт, генератори та інше необхідне обладнання. Лише цього року загальний обсяг підтримки перевищив 50 мільйонів гривень.

Співпрацю між містом і міжнародною організацією координує Агенція розвитку Миколаєва.

Надана допомога дозволить місту стабільно функціонувати й надалі надавати миколаївцям якісні послуги в цей непростий час.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв отримав ще партію генераторів від німецьких партнерів (ФОТО)