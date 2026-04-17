Німецьке Федеральне агентство технічної допомоги (THW) передало Миколаєву додаткові п’ять генераторів.

Про це повідомляє Агентство розвитку Миколаєва, передає Інше ТВ.

Як і попередні, ці генератори планується передати закладам критичної інфраструктури, освітнім і культурним установам міста. Завдяки підтримці німецьких партнерів миколаївці зможуть продовжувати працювати під час тривалих відключень світла, спричинених російськими обстрілами. Це особливо критично для медзакладів, освітнього процесу і роботи муніципальних служб.

«Загалом від THW Миколаїв отримав уже 51 генератор різної потужності. Дякуємо партнерам з Німеччини за системну допомогу! Агенція розвитку Миколаєва продовжує координувати розподіл техніки та шукати нові можливості для підтримки міста», – зазначають в Агентстві.

